Por Redação Rádio Grenal | 19 de agosto de 2020

Na noite desta quarta-feira (19), Flamengo e Grêmio se enfrentam às 19h15, no Maracanã, em jogo válido pela 4ª rodada do Brasileirão. O encontro marca uma lembrança dolorosa ao tricolor: a derrota por 5 a 0 para o Rubro-Negro, pelas semifinais da Libertadores de 2019. Dos que entrarão em campo nesta noite, seis jogadores titulares disputaram a partida do dia 23 de outubro do ano passado: os zagueiros Pedro Geromel e Kannemann, o lateral esquerdo Cortez, os volantes Maicon e Matheus Henrique e o meia Alisson.

Apesar da repetição de alguns atletas, quase dez meses depois, a principal mudança no Rubro-Negro é a troca de técnico. O Flamengo perdeu Jorge Jesus, que voltou para Portugal, e foi substituído pelo espanhol Domènec Torrent. Já pelo lado tricolor, está a falta de Everton Cebolinha, um dos principais jogadores do elenco, que também foi para Portugal, e, por coincidência, para ser comando por Jorge Jesus.

Ao que tudo indica, Renato enfrentará o Flamengo com força máxima. A tendência é que o técnico repita a escalação do empate em 0 a 0 com o Corinthians, na última rodada. Entre os relacionados estão duas novidades: primeiro, o recém-contratado Robinho. O jogador já está regularizado e já pode estrear. Porém, ao que tudo indica, deve ficar no banco de reservas, podendo entrar durante a partida. A segunda novidade é Marcelo Oliveira, que será opção para a lateral direita, já que a única peça disponível para a posição no momento é Bruno Cortez. Marcelo Oliveira não atua com a camisa do Grêmio desde março de 2019, quando sofreu uma lesão no joelho. O atleta já está recuperado e vira uma opção para o técnico Renato Portaluppi. A mais nova contratação, o meia Éverton, estará no Rio de Janeiro com o elenco, mas não poderá entrar em campo pois não está registrado no BID.

O provável tricolor nesta noite deve ter: Paulo Victor; Orejuela, Geromel e Kannemann, Bruno Cortez; Matheus Henrique e Maicon; Jean Pyerre; Alisson e Pepê; Diego Souza.

* Por supervisão de: Marjana Vargas