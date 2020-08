O Grêmio enfrenta o Ceará pelo Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (19) a partir das 19h15min. A partida acontece no Maracanã.

Titular do Grêmio nos últimos jogos, o lateral-direito Orejuela faz, contra o Flamengo, seu 11º jogo com a camisa tricolor. Em entrevista coletiva antes da viagem, o colombiano avaliou o seu desempenho recente, com atuações elogiadas.

“Eu estou muito feliz de estar aqui neste clube tão grande, que me deu a oportunidade de mostrar meu futebol. Agora venho com uma sequência de jogos consecutivos, tenho jogado bem e tentado fazer as coisas bem e espero fazer muitas partidas, ser feliz e ganhar o que queremos, que é o Brasileirão, a Libertadores e demais competições”, comenta.

Para agosto o Grêmio ainda tem agendadas as partidas contra o Vasco, no dia 23, e as duas finais do Campeonato Gaúcho, contra o Caxias, entre 26 e 30. Ao fim do mês, o Tricolor terá disputado nove jogos – um intervalo inferior a quatro dias por compromisso. Contra o Vasco, pela proximidade da final do Gauchão, dia 26, o técnico pode rodar o grupo e mudar a equipe.

Flamengo – Técnico Domènec Torrent

Diego A., João Lucas, R. Caio, Léo Pereira, Filipe Luís, Willian Arão, Gerson, E. Ribeiro, Arrascaeta, B. Henrique, Gabriel B.

Grêmio – Técnico Renato Portaluppi

Vanderlei, Geromel, Kannemann, Cortez, Orejuela, Matheus H., Maicon, Jean P., Alisson, Pepê, Diego S.

Arbitragem

Árbitro: Rafael Traci (SC)

Auxiliar 1: Bruno Boschilia (PR)

Auxiliar 2: Alex dos Santos (SC)

VAR: Andre Luiz de Freitas Castro (GO)

