Grêmio Grêmio anuncia nova camisa para 2025

Por Redação O Sul | 25 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Novo lançamento representa a união dos torcedores com o clube nos quatro cantos do mundo Foto: Lucas Uebel/Grêmio Novo lançamento representa a união dos torcedores do clube nos quatro cantos do mundo. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na manhã desta terça-feira (25), o Grêmio anunciou os novos uniformes para a temporada de 2025. A camisa 1 será utilizada no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. O lançamento representa a união dos torcedores com o clube nos quatro cantos do mundo.

Braithwaite, Amuzu, Gustavo Martins e Monsalve foram os modelos masculinos que representaram as novas camisas. Montoya e Maria Dias foram as jogadoras que vestiram o manto para o time feminino.

Ainda sem data confirmada, o Grêmio e a Umbro devem anunciar em breve a segunda camisa.

Confira as fotos

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-anuncia-nova-camisa-tricolor-para-2025/

Grêmio anuncia nova camisa para 2025

2025-03-25