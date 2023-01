Grêmio Grêmio anuncia o lateral João Pedro para a temporada de 2023

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2023

Atleta assina contrato por uma temporada, com opção de renovação por mais um ano Foto: Divulgação/Grêmio Atleta assina contrato por uma temporada, com opção de renovação por mais um ano (Foto: Divulgação/Grêmio) Foto: Divulgação/Grêmio

O Grêmio anuncia mais um reforço para a temporada 2023. O lateral-direito João Pedro chega ao clube gaúcho para ser mais uma opção no setor, assinando contrato por uma temporada, com opção de renovação por mais um ano.

O atleta João Pedro esteve vinculado por último ao Porto, de Portugal. Nascido no interior de São Paulo, começou a sua trajetória profissional no Palmeiras, onde atuou de 2014 até 2018. Nesse meio tempo, ainda foi emprestado para a Chapecoense, em 2017, e para o Bahia, no ano seguinte.

Após passagem pelo time baiano, foi adquirido pelo Porto, de Portugal. Depois de uma temporada na Europa, foi liberado para retornar por empréstimo ao Tricolor de Aço em 2019, onde ficou por dois anos. Na temporada passada atuou no Corinthians, também cedido por empréstimo pelo clube português.

Quando ainda defendia o Palmeiras, teve convocações para as Seleções de Base do Brasil nas categorias Sub-20, Sub-21 e também foi convocado para a Seleção Brasileira Olímpica em 2015. Foi vice-campeão mundial Sub-20 no mesmo ano. Tem no currículo as conquistas da Copa do Brasil (2015), Campeonato Brasileiro (2016), Campeonato Catarinense (2017), Bicampeonato Baiano (2018, 2020) e a Copa do Nordeste (2021).

Ficha Técnica

Nome: João Pedro Maturano dos Santos

Nascimento: 15/11/1996 (26 anos)

Naturalidade: Presidente Bernardes-SP

Posição: Lateral-direito

Clubes: Palmeiras, Chapecoense, Bahia, Porto-POR, Bahia e Corinthians

