Porto Alegre Serviço 156 de atendimento à população de Porto Alegre recebe quase 16 mil ligações em uma semana

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Os temas mais solicitados foram paradas operacionais, vazamento na rede, contas e verificação de falta no fornecimento de água. Foto: Luciano Lanes/PMPA Os temas mais solicitados foram paradas operacionais, vazamento na rede, contas e verificação de falta no fornecimento de água. (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na semana entre 6 e 12 de janeiro, o atendimento 156 da prefeitura recebeu 15.832 ligações. A maior parte (39,42%) teve como destino informações relacionadas a atualização de cadastro, guia de pagamento de IPTU, solicitação das guias por e-mail e situação cadastral.

Também foram registrados pedidos sobre vazamento na rede, contas de água (emissão de 2a via e trocas de titularidade), paradas operacionais, verificação de falta de água e de hidrômetro (29,81%). Foram questionados os horários e itinerários do transporte público, veículos (recursos de multas), obstrução de vias, apresentação do condutor, que representaram demandas significativas (15,37%).

A população solicitou também informações sobre atendimento nas unidades de saúde, locais de vacinação e consultas (9,24%). Outros casos incluem informações a respeito de descarte irregular (denúncia e recolhimento), coletas de caliça, capina e roçada e remoção em vias públicas (6,16%).

Entre os cidadãos que pediram abertura de protocolos para execução de serviços, o destaque foi para serviços de água, de esgoto cloacal e pluvial, revisão de leitura e consumo e descarte irregular.

WhatsApp

A prefeitura já realizou mais de 87.427 mil atendimentos desde o lançamento do WhatsApp do 156 – (51) 34330156 – em 3 de janeiro de 2022. Deste total, 66,2 mil (75,74%) são referentes ao atendimento via chatboot (robôs que interagem com usuários, automaticamente, usando inteligência artificial para solucionar dúvidas ou fornecer outras informações) e 21,2 mil (24,26 %) ao atendimento realizado por profissionais. Atualmente, são 16 opções: trânsito e transporte, água e esgoto, zeladoria: árvores e tapa-buracos, impostos e taxas, fiscalizações, serviços de saúde, assistência social – Fasc, iluminação pública, Procon, limpeza urbana – DMLU, agendamento da orla, dengue, Escritório de Licenciamento, castração de cães e gatos, Previmpa e Mais Comunidade.

Ouvidoria

A Ouvidoria-Geral do Município (OGM) também divulgou balanço semanal de atendimentos. Entre os dias 6 e 12 de janeiro, a Ouvidoria recebeu 111 manifestações pelo sistema me-Ouv, entre reclamações, denúncias, elogios e sugestões sobre os serviços prestados à sociedade. Conforme a OGM, a maior parte diz respeito a saneamento, serviços urbanos, educação, saúde e meio ambiente.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre