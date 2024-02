Grêmio Grêmio apresenta oficialmente o centroavante Diego Costa

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2024

O artilheiro usará a camisa número 19. Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA O artilheiro usará a camisa número 19. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Na tarde desta quinta-feira (15), o Grêmio apresentou oficialmente o novo centroavante Diego Costa no CT Luiz Carvalho. O artilheiro recebeu das mãos do vice-presidente de futebol, Antônio Brum, a camisa número 19. Logo depois, o atleta atendeu os jornalistas.

Natural de Sergipe, o jogador de 35 anos, naturalizado espanhol, relembrou o momento em que recebeu a proposta para jogar no Tricolor.

“Em nenhum momento tive dúvidas. Sei o tamanho que tem o Grêmio, sua grandeza, é um Clube que tem muita história no futebol. Antes de vir, também tive uma conversa com o técnico Renato. Expliquei o que eu esperava e ele o que queria de mim. Foi uma conversa importante para minha decisão. Ele entende o fator humano, além de ser treinador. Espero contribuir com a confiança depositada em mim. Dentro de algumas semanas vou estar apto a jogar”, comentou.

O jogador se destacou no futebol europeu, onde foi campeão e goleador na Espanha, pelo Atlético de Madrid e na Inglaterra, pelo Chelsea. Ele também defendeu a seleção da Espanha em duas Copas do Mundo: a de 2014, no Brasil, e a de 2018, na Rússia. No Grêmio, ele pretende repetir os grandes feitos.

“Vou tentar agregar ao máximo e darei tudo de mim, seja a competição que for. Vou me preparar bem fisicamente para dar o meu melhor dentro de campo. Entrega, esforço, além dos gols, sempre vai ter. Eu amo este tipo de desafio.”

