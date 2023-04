Grêmio Grêmio atinge novo recorde em número de associações

Por Redação O Sul | 4 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











Antes do lançamento da campanha O Grêmio Te Convoca, o clube contava com 61 mil sócios ativos Foto: Lucas Uebel/Grêmio Antes do lançamento da campanha O Grêmio Te Convoca, Clube contava com 61 mil sócios ativos (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta terça-feira (04), o Grêmio alcançou o número de 93.867 sócios ativos. É a maior marca de associados atingida pelo clube em sua história superando os 92.694 registrados em novembro de 2017 quando na final da Copa Libertadores daquele ano o Tricolor conquistava o tricampeonato.

O resultado se dá após ação institucional criada pela gestão Alberto Guerra chamada “O Grêmio te Convoca”. A campanha foi lançada oficialmente em janeiro deste ano utilizando as mídias sociais do clube com depoimentos de jogadores, técnico e ídolos gremistas.

O presidente do Grêmio, Alberto Guerra, comentou que a torcida deu a resposta em que o clube estava esperando.

“A torcida deu ao Grêmio a melhor resposta que precisávamos para comprovar que estamos no caminho certo no resgate do orgulho gremista. Essa é a verdadeira reconexão que buscávamos para levar novamente o Grêmio ao topo dos maiores clubes do Brasil e do Mundo. Bater o recorde de 92.694 associados, superando a última marca registrada no final de 2017 com a conquista do Tri América é motivo de muito orgulho para todos nós”, disse o presidente.

O presidente do clube não escondeu que o objetivo inicial da gestão era alcançar a marca de 100 mil torcedores associados. O clube entende que a aproximação do aniversário do Grêmio aumente ainda mais o números de sócios.

Veja os últimos maiores recordes de associação do Grêmio

Período de migração para a Arena – 74.607 associados

Final Copa do Brasil 2016 – 80.495 associados

Final Libertadores 2017 – 92.694 associados

Novo recorde 2023 – 93.867

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-atinge-novo-recorde-em-numero-de-associacoes/

Grêmio atinge novo recorde em número de associações

2023-04-04