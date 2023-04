Jogando fora de casa na noite desta terça-feira (4), mesma data em que completou 114 anos, o Inter estreou na Copa Libertadores da América de 2023 contra o Independiente Medellín-COL. O duelo terminou empatado em 1 a 1. Os colombianos abriram o placar no início do segundo tempo, com Victor Moreno, e Alan Patrick empatou para o Colorado perto do final da partida. Com isso, ambas as equipes somam 1 ponto no Grupo B.

A partida foi disputada no Estádio Atanasio Girardot, pela estreia da fase de grupos da Libertadores. Pela competição, o inter volta a campo no próximo dia 18, dentro de casa, contra o Metropolitanos da Venezuela. Antes, o clube gaúcho joga na próxima terça-feira (11), no Beira-Rio, com o CSA pela Copa do Brasil.

O jogo

O Inter levou perigo ao gol dos colombianos logo aos 7 minutos do primeiro tempo. Wanderson cruzou na área e Maurício cabeceou, mas viu Vásquez defender. Pouco tempo depois, Wanderson finalizou e também parou no goleiro. Aos 18 minutos, Pardo arriscou da entrada da área, assustando a defesa do Colorado.

A chance mais clara saiu dos pés de Luiz Adriano, que recebeu livre e chutou cruzado. O goleiro, no entanto, salvou o Independiente Medellín. O time da casa ainda teve chance em um vacilo da defesa do Inter, mas Keiller fez a defesa com a perna em um chute de Pons.

O Independiente abriu o placar aos 7 minutos do segundo tempo, com Victor Moreno. Keiller não afastou o cruzamento da área e o zagueiro aproveitou a oportunidade. Precisando buscar o resultado, o Colorado tentou chegar ao ataque, mas encontrou dificuldades. Aos 28 minutos, em bola parada, Thauan Lara mandou em cima da barreira.

Um pouco depois, aos 40 minutos Alan Patrick deixou tudo igual no placar. Lucca recebeu lançamento de Carlos de Pena, venceu a marcação no fundo da área e cruzou para o meio. Wanderson chutou e a defesa rebateu. Na sequência, Alan Patrick aproveitou a chance e mandou para o fundo das redes. A partida encerrou aos 51 minutos com o placar igualado.

Ficha técnica

– Independiente Medellín (1): Luis Vásquez; Jordy Monroy, Víctor Moreno, Andrés Cadavid e Daniel Londoño; Alvarado, Torres, Batalla (Loaiza), Pardo e Certré (Gómez); Pons (Cambindo). Técnico: David González.

– Internacional (1): Keiller; Fabricio Bustos, Gabriel Mercado (Rodrigo Moledo), Vitão e Thauan Lara; Johnny (Baralhas), Carlos de Pena, Mauricio (Pedro Henrique), Alan Patrick (Matheus Dias) e Wanderson; Luiz Adriano (Lucca). Técnico: Mano Menezes.

– Arbitragem: Facundo Tello, auxiliado por Gabriel Chade e José Savorani. Quarto árbitro: Nicolas Lamolina. VAR: Silvio Trucco.