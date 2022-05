Grêmio Grêmio avança nos preparativos para o duelo de domingo contra o Cruzeiro pela Série B do Brasileirão

Por Redação O Sul | 6 de maio de 2022

Zagueiro Kanemann já trabalha com bola, mas ainda não tem previsão de retorno. (Foto: Márcio Neves/Grêmio FBPA)

A tarde desta sexta-feira (6) foi marcada por mais uma sessão preparatória – a penúltima – do Grêmio no centro de treinamentos Luiz Carvalho antes do duelo contra o Cruzeiro-MG pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para as 16h de domingo (8) no Estádio Independência, em Belo Horizonte.

O técnico Roger Machado priorizou as conclusões, orientando arremates de curta, média e longa distância em ambos os lados do campo. Um dos exercícios teve alternância de chutes com as pernas direita e esquerda, independente da maior habilidade destra ou canhota de cada atleta.

Também foi realizado um trabalho especial de jogadas com bola parada a partir das laterais do campo, com foco no posicionamento dos atacantes e zagueiros dentro da área. Em seguida, os portões foram fechados à imprensa.

A novidade do dia foi o zagueiro Kannemann no aprimoramento de finalizações. O argentino não trabalhava com bola havia cinco meses, devido a uma cirurgia no quadril – ultimamente, seu retorno estava limitado a exercícios de aquecimento. Ainda não há previsão de retorno.

O Tricolor gaúcho encerrará a preparação na manhã deste sábado. Logo após, a delegação embarcará para Minas Gerais no início da tarde, com chegada prevista para as 17h.

Situação

O Grêmio ocupa a vice-liderança da competição, com os mesmos 10 pontos do Cruzeiro-MG mas em vantagem no saldo de gols. No topo da tabela está o Bahia, com 13 pontos.

Um aspecto irônico é que o confronto deste domingo terá em campo terá dois clubes que já foram campeões da Série A do Brasileirão em mais de uma edição: enquanto a Raposa ergueu três taças (2003, 2013 e 2014), o Mosqueteiro soma dois títulos (1981 e 1996).

São também os maiores vencedores da Copa do Brasil: o Cruzeiro tem seis títulos (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018), ao passo que o Grêmio venceu seis edições do torneio (1989, 1994, 1997, 2001, 2016).

