Futebol Grêmio, Bahia, Juventude e Cuiabá lutam por duas vagas na Série A de 2022; saiba o que cada um precisa

Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2021

Renato Augusto, do Corinthians, e Diego Souza, do Grêmio, em empate que deixou os gremistas à beira do rebaixamento. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

O Campeonato Brasileiro chega à última rodada com a corrida para fugir do rebaixamento afunilada. Após os resultados de segunda-feira (6), a briga ficou concentrada em quatro equipes: Grêmio, Bahia, Juventude e Cuiabá. Destes, apenas dois escaparão.

De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, o Grêmio, 18º colocado com 40 pontos, tem o maior risco: 97,5%. Embora esteja neste momento fora do Z-4 (é o 16º, com 43), o Bahia vem logo em seguida, com 51,8%.

O Juventude, que abre a zona do rebaixamento com os mesmos 43 (mas com uma vitória a menos que os baianos), tem 48,1% de probabilidade de cair. O Cuiabá, mesmo tendo chegado aos 46 pontos após a vitória sobre o Fortaleza, ainda não está totalmente livre da ameaça da Série B: registra 2,7%.

Última rodada

Os riscos levam em consideração não apenas a pontuação como também o nível de dificuldade que cada um terá na última rodada. O Grêmio receberá o campeão Atlético-MG. Já o Bahia visitará o Fortaleza, que ainda luta pelo G4. O Juventude receberá o Corinthians, concorrente direto do time cearense e que ainda precisa confirmar seu quarto lugar. Por fim, o Cuiabá receberá o Santos, que ainda têm chances mínimas de uma vaga na Libertadores.

Apesar de o Tricolor gaúcho ainda sonhar em permanecer na Série A, o Grêmio respira por aparelhos. Sem acreditar muito na recuperação do clube gaúcho, o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Jr., afirmou na segunda-feira: “O Grêmio sempre quis sair dessa. Tivemos diversas oportunidades para deixar o Z-4, e não conseguimos. Se não fizemos os pontos quando precisávamos, então é justo caso ocorra a queda”, disse.

Confira, abaixo, o que cada equipe precisa para se garantir na Série A de 2022:

Grêmio

– Vitória sobre o Atlético-MG mais derrotas de Bahia e Juventude.

Juventude

– Em caso de vitória sobre o Corinthians: derrota ou empate do Bahia ou derrota do Cuiabá;

– Em caso de empate com o Corinthians: derrota do Bahia.

Bahia

– Vitória sobre o Fortaleza;

– Em caso de empate com o Fortaleza: derrota ou empate do Juventude;

– Em caso de derrota para o Fortaleza: derrota do Juventude mais derrota ou empate do Grêmio.

Cuiabá

– Empate com o Santos;

– Em caso de derrota para o Santos: derrota ou empate do Juventude ou derrota ou empate do Bahia.

As informações são do jornal O Globo e da Rádio Grenal.

