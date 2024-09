Grêmio Grêmio busca efeito suspensivo para punições de Renato Gaúcho e Diego Costa

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2024

Renato Gaúcho, do Grêmio, está suspenso do jogo contra o Bragantino Foto: Alexandre Durão/Grêmio FBPA (Foto: Alexandre Durão/Grêmio FBPA) Foto: Alexandre Durão/Grêmio FBPA

Após Renato Gaúcho e Diego Costa serem punidos pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) após confusão em partida da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio deve entrar com recurso nesta terça-feira (10), com pedido de efeito suspensivo.

O Tricolor quer contar com Diego Costa para a partida contra o Red Bull Bragantino, no domingo (15). O centroavante foi punido com duas partidas de suspensão, sendo que uma já foi cumprida devido à expulsão contra o Bahia. Já Renato foi punido com quatro partidas.

Agora, o Grêmio entra com recurso no STJD e, caso seja aceito, os dois estarão liberados para o próximo confronto. Após a parada da Data Fifa, o Tricolor encara o Red Bull Bragantino, no Nabi Abi Chedid.

O Grêmio enfrentou o Bahia pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, ainda em abril. Na ocasião, Diego Costa foi expulso no banco de reservas e isso fez com que Renato, ainda com a bola rolando, deixasse o campo, junto de seus suplentes.

Nathan Fernandes também foi punido por fazer um gesto de roubo, de acordo com a súmula, mas já cumpriu a suspensão. Diego Costa e Renato Gaúcho aguardam efeito suspensivo ou terão que ficar um e quatro jogos afastados, respectivamente.

