Por Redação O Sul | 26 de março de 2024

Competição terá 19 rodadas pela primeira vez Foto: Renan Jardim/Grêmio FBPA Competição terá 19 rodadas pela primeira vez Foto: Renan Jardim/Grêmio FBPA

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou a tabela básica e a fórmula de disputa do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Grêmio fará sua estreia fora de casa diante do Botafogo na primeira semana de abril.

A equipe comandada pelo técnico Airton Fagundes vem se preparando para a competição e viaja para o Rio de Janeiro na próxima semana. A final está programada para o dia 28 de setembro.

Para a edição desta temporada, a fórmula foi modificada. Agora, todas os clubes se enfrentam em turno único na primeira fase, totalizando 19 rodadas. Os oito primeiros colocados passam para a fase eliminatória.

Tanto nas quartas quanto nas semifinais, as partidas são decididas em jogo único com mando da equipe de melhor campanha desde a primeira fase. Nas finais, os jogos acontecem em duelos de ida e volta, até que se conheça o campeão. Para a definição do mandante do segundo jogo, se mantem o critério de melhor retrospecto.

O Grêmio vai em busca do tricampeonato da competição. Confira aqui a tabela básica na primeira fase do Brasileirão Sub-20.

2024-03-26