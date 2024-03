Grêmio Grêmio apresenta camisa OF2 em homenagem ao chimarrão

Por Redação O Sul | 26 de março de 2024

Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

A noite desta segunda-feira (25) foi marcada por um evento inédito realizado na loja GrêmioMania Megastore da Arena. O Grêmio apresentou aos seus sócios e torcedores a nova camisa OF2 em uma ação exclusiva.

Os 200 torcedores que adquiriram o convite para a experiência receberam em primeira mão o novo manto que será utilizado em campo. Em uma temporada com competições como os Campeonatos Gaúcho e Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores da América, a camisa número 2 chega para celebrar outra paixão do torcedor gremista: o chimarrão.

Na cor branca, o manto conta com grafismo nas mangas, ombros e laterais que remetem a erva e a cuia que compõem a bebida típica do Rio Grande do Sul. O desenho também se repete na parte interna do modelo. Para valorizar ainda mais a bebida, um patch especial foi desenvolvido com as palavras “Campo, Mate e Sol”.

Durante o evento de apresentação oficial da camisa, os atletas e ídolos do Tricolor receberam os 200 torcedores na GrêmioMania, onde concederam autógrafos e fotografaram com todos os gremistas. A festa, que aconteceu em frente a loja oficial, na esplanada da Arena, contou ainda com a presença do músico João de Almeida Neto, que declamou um poema relacionado à temática do lançamento e com o show do cantor nativista Cristiano Quevedo.

Na cerimônia, o presidente do Conselho de Administração Alberto Guerra destacou a iniciativa do Clube e como ela fortalece a relação com a torcida tricolor. “Estamos muito felizes em realizar este evento que é único. Esta é a primeira vez na história que lançamos uma camisa com a presença da nossa torcida. Como disse antes é muito importante para aproximar vocês torcedores da Instituição. O chimarrão faz parte da cultura do Rio Grande do Sul, assim como o Grêmio. Ficamos felizes em construir essa camisa com opiniões muito importantes dos nossos sócios e torcedores”, completou.

A pré-venda da camisa está disponível nos modelos masculino atleta (R$399,90), masculina classic (R$349,90), feminina (R$299,90), juvenil (279,90) e kit infantil (R$299,90).

