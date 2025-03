Grêmio Grêmio conhecerá seus adversários da Sul-Americana nesta segunda-feira

Por Redação O Sul | 14 de março de 2025

De acordo com a Conmebol, times brasileiros não poderão se enfrentar na fase do grupos Foto: Divulgação De acordo com a Conmebol, times brasileiros não poderão se enfrentar na fase do grupos. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Nesta segunda-feira (17), o Grêmio irá conhecer seus adversários na Copa Sul-Americana. Os potes para o sorteio já foram definidos e, os clubes eliminados na terceira fase da Libertadores, como é o caso do Corinthians, entrarão no pote 4.

No pote 1, estão os quatro brasileiros que serão os cabeças de chave: Grêmio, Atlético-MG, Fluminense e Cruzeiro. O Vasco está no pote 2, enquanto o Vitória está no pote 4, junto com o Corinthians.

De acordo com a Conmebol, os grupos não poderão conter dois times do mesmo país, mesmo que algum deles tenha vindo da Libertadores.

Potes da Copa Sul-Americana

Pote 1

Atlético-MG;

Fluminense;

Grêmio;

Independiente-ARG;

Cruzeiro;

Lanús-ARG;

Defensa y Justicia-ARG;

América de Cali-COL.

Pote 2

Guaraní-POR;

Paletino-CHI;

Caracas-VEN;

Vasco;

Huracán-ARG;

Universidad Católica-EQU;

Unión Española-CHI;

Godoy Cruz-ARG.

Pote 3

Once Caldas-COL;

Racing-URU;

Unión-ARG;

Nacional Potosí-BOL;

Cienciano-PER;

Sportivo Luqueño-PAR;

Academia Puerto Cabello-VEN;

Cerro Largo-URU.

Pote 4

Mushuc Runa-EQU;

Atlético Grau-PER;

Vitória;

GV San José-BOL;

Deportes Iquique-CHI;

Boston River-URU;

Melgar-PER;

Corinthians.

Datas da Copa Sul-Americana

Fase de grupos: de 2 abril a 28 de maio;

Playoffs: 16 de julho e 23 de julho;

Oitavas de final: 13 de agosto e 20 de agosto;

Quartas de final: 17 de setembro e 24 de setembro;

Semifinal: 22 de outubro e 29 de outubro;

Final: 22 de novembro.

