Por Redação O Sul | 14 de março de 2025

Jogador está em processo de retirada da ventilação mecânica Foto: Reprodução/Instagram Jogador está em processo de retirada da ventilação mecânica. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Pedro Severino, garoto de 19 anos do Red Bull Bragantino, está sem sedativos e passa por processo de retirada da ventilação mecânica. Nesta sexta-feira (14), foi confirmada a melhora no estado de saúde do jovem. O atacante está internado no Hospital da Unimed Ribeirão desde o dia 6 deste mês, após grave acidente em São Paulo.

“Seu quadro neurológico permanece grave com estabilidade clínica e manutenção de cuidados específicos para pacientes neurocríticos. O tratamento iniciou processo de retirada da ventilação mecânica, permitindo que o paciente passe períodos do dia com respiração espontânea. Atualmente, está sem necessidade de sedativos e continua sob assistência integral da equipe multiprofissional”, disse a unidade de saúde em comunicado.

Severino continua recebendo atendimento de alta complexidade, acompanhado por intensivistas, neurocirurgiões e demais profissionais de saúde. O próximo boletim médico está programado para segunda-feira (17).

Confira o comunicado completo do hospital

“A Unimed Ribeirão Preto informa que o jogador Pedro Henrique Severino, de 19 anos, segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Unimed Ribeirão Preto, onde recebe cuidados médicos desde 6 de março. Seu quadro neurológico permanece grave com estabilidade clínica e manutenção de cuidados específicos para pacientes neurocríticos.

O tratamento iniciou processo de retirada da ventilação mecânica, permitindo que o paciente passe períodos do dia com respiração espontânea. Atualmente, está sem necessidade de sedativos e continua sob assistência integral da equipe multiprofissional.

Pedro Severino permanece recebendo atendimento de alta complexidade, acompanhado por intensivistas, neurocirurgiões e demais profissionais de saúde, que monitoram seu quadro clínico de forma rigorosa, garantindo todo suporte necessário a ele e seus familiares.

Reiteramos que a família do jogador não irá se pronunciar à imprensa neste momento.”

