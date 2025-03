Esporte Zico defende a redução de estrangeiros no futebol brasileiro: “Grande problema”

Por Redação O Sul | 14 de março de 2025

O ex-jogador também falou sobre os técnicos não brasileiros Foto: Reprodução/Youtube

Durante um seminário sobre os rumos do esporte no País, Zico defendeu a redução na quantidade de estrangeiros no futebol brasileiro.

Para o ex-jogador, o número elevado de gringos atrapalha o surgimento de novos atletas nacionais.

“O Fla-Flu tinha nove estrangeiros. Os craques de cada time são estrangeiros. O número 10 do Flamengo, do Fluminense, do Corinthians e da maioria dos times brasileiros é estrangeiro. Acabaram os 10 brasileiros”, disse o ídolo do Flamengo na quinta-feira (13).

“Hoje os clubes criam os jogadores desde a base para vender. Não aproveitamos mais aqui. O nosso time de 81, 11 eram da base do Flamengo. Esse é um grande problema para o futebol brasileiro. Precisamos reduzir o número de estrangeiros e trabalhar mais a base. Precisamos formar mais craques brasileiros para jogar nos times brasileiros.”

O Galinho também comentou sobre a “invasão” de técnicos de outros países.

“Eu acho que hoje em dia essa questão não é só técnico, mas muitos jogadores estrangeiros. Eu fui revelado por um técnico paraguaio e seria leviano se fosse contra isso. Mas acho que a grande culpa dessa invasão é dos próprios brasileiros. Anos atrás os técnicos brasileiros invadiram o futebol português e ensinaram tudo para eles. Os treinadores brasileiros também fizeram isso no mundo árabe e no continente asiático, além da Europa”, disse o ídolo rubro-negro.

“Você pode reparar que nos grandes países que disputavam o ranking com o Brasil só eram técnicos nativos. Raramente você tinha um estrangeiro no comando. Isso arrebentou as raízes do futebol brasileiro. O próprio técnico brasileiro deu margem pra isso, eles não podem reclamar. A única reclamação que eles podem fazer é que os estrangeiros não precisam de muita coisa pra treinar aqui. Lá você precisava de diploma, aqui não tinha nenhuma restrição”, opinou.

