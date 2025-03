Grêmio Saiba quais são as opções de Quinteros para montar o Grêmio na final do Gauchão

Por Redação O Sul | 14 de março de 2025

Pavón deve perder titularidade para a decisão Foto: Lucas Uebel/Grêmio Pavón deve perder titularidade para a decisão. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O técnico gremista Gustavo Quinteros pode ter algumas mudanças no time em relação ao que entrou em campo no último domingo (8), quando perdeu para o Inter por 2 a 0 na Arena.

No gol, Tiago Volpi ainda deve ser o titular, apesar de Gabriel Grando ter sido herói da classificação na Copa do Brasil. Na zaga, Jemerson e Wagner Leonardo devem ser mantidos na equipe.

Lucas Esteves e João Pedro, que sentiram problemas musculares e físicos respectivamente, devem retornar normalmente a titularidade.

O volante Cuéllar pode ser uma das novidades do técnico no meio-campo. O colombiano avançou no processo de recuperação de sua lesão muscular e deve ser reavaliado nos próximos dias. Caso não atue, Camilo fará dupla com o capitão Villasanti.

Monsalve, que foi preservado diante o Athletic-MG na Copa do Brasil, deve retornar a equipe. Nas pontas, Pavón deve perder lugar no time. O argentino iniciou a partida da competição nacional mas novamente teve uma atuação questionável. O belga Amuzu e o uruguaio Cristian Olivera devem ser escolhidos por Quinteros.

Braithwaite passou por exames após sair lesionado da partida disputada no interior de Minas Gerais, mas não deve desfalcar o time na decisão. Porém, caso não consiga ser titular, Arezo deve ser escalado. A partida decisiva do Campeonato Gáucho acontece neste domingo (16), às 16h, no Beira-Rio.

Saiba quais são as opções de Quinteros para montar o Grêmio na final do Gauchão

2025-03-14