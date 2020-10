Esporte Grêmio demonstra interesse em Walace mas jogador quer permanecer na Europa

Por Redação O Sul | 16 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com a abertura da janela de transferência e a busca incessante de jogadores para compor o elenco, o Grêmio mostrou interesse em repatriar o volante Walace, atualmente na Udinese. Campeão da Copa do Brasil de 2016 pelo clube gremista, o volante de 25 anos foi observado pelo Tricolor, que não chegou a fazer um contato formal pelo jogador e sabe que o interesse dele é permanecer na Itália, mas não descarta uma investida no futuro.

A equipe italiana também não vê futuro em um empréstimo, então o Grêmio teria que investir em um processo de compra, mas ainda assim, esbarraria em dificuldades dos valores pretendidos. O jogador foi titular no fim da temporada passada, mas teve uma lesão na véspera da retomada do Campeonato Italiano e, por isso, ainda não jogou, mas deve retornar nas próximas partidas da Udinese.

O Grêmio procura jogadores para compor o meio-campo e o ataque, com características mais defensivas. A procura por um homem de frente já acontece, com a possibilidade de contratação do jogador argentino Diego Churín, de 30 anos, do Cerro Porteño.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte