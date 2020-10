Grêmio Grêmio negocia contratação de centroavante argentino

Por Redação O Sul | 16 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











O argentino de 30 anos marcou 7 gols em 19 jogos neste ano de 2020 Foto: Instagram / Cerro Porteño (@ccp1912oficial) Foto: Instagram / Cerro Porteño (@ccp1912oficial)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Por Redação Rádio Grenal | 16 de outubro de 2020

Buscando reforços nesta janela de transferência, o Grêmio negocia a vinda do centroavante Diego Churín, do Cerro Porteño. A informação é do portal UOL Esporte e foi confirmada pela reportagem da Rádio Grenal. O tricolor e o clube paraguaio seguem com as conversas para acertar questões econômicas e tempo de contrato. Ao que tudo indica, o Grêmio conseguiu baixar a pedida inicial pelo jogador e por isso as negociações seguem, podendo ter desfecho ainda neste final de semana.

No entanto, um clube da Europa também conversa com o atleta, e o tricolor precisará trabalhar se quiser contar com Churín. O argentino de 30 anos defende as cores do Cerro desde 2017 e, nesta temporada, marcou 7 gols em 19 jogos. O nome de Diego está dentro das buscas gremistas: um centroavante com as mesmas características de Diego Souza. O tricolor ainda busca um meia e um volante.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio