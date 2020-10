Grêmio Grêmio retoma treinos visando partida contra o São Paulo

Por Redação O Sul | 16 de outubro de 2020

O zagueiro Walter Kannemann trabalhou normalmente com a equipe Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Por Redação Rádio Grenal | 15 de outubro de 2020

Após a vitória de 3 a 1 sobre o Botafogo, na última quarta-feira (14), o Grêmio retomou os treinamentos, com foco no próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro, contra o São Paulo, fora de casa, no sábado (17).

Comandados pelo técnico Renato Portaluppi e o auxiliar técnico Alexandre Mendes, os atletas que não atuaram na partida contra o Botafogo participaram da atividade técnica e tática, enquanto os jogadores que entraram em campo do confronto na noite anterior, realizaram trabalhos de recuperação e musculação na academia. O zagueiro Walter Kannemann trabalhou normalmente e estará à disposição do treinador, assim como os demais jogadores aptos para a partida.

A equipe tricolor deve ir com força máxima para a partida contra o São Paulo, que acontece no próximo sábado, às 21h, no Morumbi, pela 17ª rodada do Brasileirão. O Grêmio é o 11º colocado na tabela, com 20 pontos. Já o São Paulo, fecha o G-4, com 26.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

