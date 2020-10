Esporte Grêmio indica que exercerá a compra de Orejuela

Por Redação O Sul | 15 de outubro de 2020

RS - FUTEBOL/TREINO GREMIO - ESPORTES - Jogadores do Gremio realizam treino durante a tarde desta quinta-feira, na preparação para o Campeonato Brasileiro 2020. FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

O Cruzeiro poderá faturar até R$ 22,9 milhões nos próximos meses. Isso porque o Grêmio indicou que exercerá a opção de compra de 50% dos direitos econômicos do lateral-direito Orejuela, que pertence ao time mineiro, mas está emprestado ao Tricolor.

Na terça-feira (13), o presidente Romildo Bolzan concedeu uma entrevista ao videocast nos canais oficias do clube e declarou: “O Grêmio pode exercer o direito de compra do Orejuela até o final de 2020. Até 31 de dezembro de 2020. Portanto, pode fazer isso de uma maneira tranquila. É um jogador que confirmou. É uma das contratações que a gente entende ter sido extremamente proveitosas. É um jogador de excelência, jogador de Seleção Colombiana. É um jogador que tem uma vitalidade enorme. Agrega muito ao nosso time. O Grêmio tem esse interesse sim e o fará em um momento oportuno”

Orejuela chegou ao Cruzeiro no início de 2019. Ele tem 35 jogos oficiais e dois gols marcados pelo clube. O lateral foi um dos poucos destaques no trágico 2019 celeste, que terminou com inédito rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro.

No Grêmio, o colombiano repetiu boas atuações. Sob o comando de Renato Portaluppi, Orejuela disputou 21 partidas e não marcou gols. Ele começou a temporada na reserva de Victor Ferraz, mas logo assumiu a titularidade.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

