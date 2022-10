Grêmio Grêmio deve ter Brenno no gol para o confronto contra o Bahia pela Série B do Brasileirão

Por Redação O Sul | 15 de outubro de 2022

Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Após sofrer um choque contra o centroavante Elkeson, o goleiro titular do Grêmio Brenno treinou normalmente nesta sexta-feira (14). O jogador teve nove pontos em sua orelha após o choque, mas deve estar entre os titulares na partida contra o Bahia, na Arena do Grêmio, neste domingo (16), às 16h, em Porto Alegre, pela Série B do Brasileirão.

O goleiro ficou de fora do treinamento de quinta-feira (13), mas ao que tudo indica está recuperado e vai para o importante confronto contra os baianos. Com o problema no gol resolvido, o técnico Renato Portaluppi tem outras preocupações como a lateral-direita gremista. Léo Gomes foi testado nos treinamentos. O jogador pode entrar entre os titulares após três anos fora dos gramados.

No meio campo, Thiago Santos treinou ao lado de Villasanti, Thaciano e Lucas Leiva. Guilherme, atacante gremista, também foi testado, mas não deve estar entre os titulares. O zagueiro argentino Kannemann está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e não enfrenta o Bahia.

