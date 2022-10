Inter Inter encerra a semana de treinos para encarrar o Botafogo, no Rio de Janeiro, pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 15 de outubro de 2022

Após a semana cheia de treinamentos, Inter quer seguir a sua série invicta de 10 jogos sem perder Foto: Ricardo Duarte/Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter

O Inter está pronto para a partida contra o Botafogo, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O confronto ocorre neste domingo (16), às 18h, pela 32° rodada do Campeonato Brasileiro. O Inter é o vice-líder da competição com 57 pontos enquanto o Botafogo ocupa a nona colocação, com 43.

O Clube do Povo conseguiu ter uma semana cheia de treinamentos e preparação para a partida importante na sequência do campeonato. Neste sábado (15), o elenco fez um treinamento fechado a imprensa, no CT Parque Gigante, em Porto Alegre, e encerrou a preparação para a partida. O treinador Mano Menezes comandou atividades táticas e de bola parada defensiva e ofensiva com a provável escalação do time que irá enfrentar o Glorioso.

Para a partida deste domingo, o técnico Colorado não poderá contar o Gabriel Mercado, Weverton, Gabriel e Mauricio, que estão lesionados. Além de Pedro Henrique, suspenso pelo terceiro cartão amarelo na partida contra o Goiás.

