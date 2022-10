Polícia Homem de 38 anos é morto a tiro no interior de Bom Jesus, nos Campos de Cima da Serra

Por Redação O Sul | 15 de outubro de 2022

A polícia trabalha com a hipótese de latrocínio - roubo com morte Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Um homem de 38 anos foi encontrado morto em Bom Jesus, nos Campos de Cima da Serra, na manhã deste sábado (15). A Polícia Civil foi informada pela BM (Brigada Militar) sobre uma pessoa encontrada morta com sinais de violência em uma propriedade rural no interior do município, na localidade de Governador.

O local ficou isolado para o trabalho do Instituto-Geral de Perícias que se deslocou de Caxias do Sul para a cidade dos Campos de Cima da Serra. Ainda conforme a BM, a vítima teria sido atingida por pelo menos um tiro. Os policiais militares fazem buscas a um suspeito na região.

As circunstâncias do crime estão sendo investigadas, mas a polícia trabalha com a hipótese de latrocínio – roubo com morte.

