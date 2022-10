Porto Alegre Mutirão no bairro Humaitá recolhe seis toneladas de lixo em trecho de 800 metros, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 15 de outubro de 2022

Ação foi realizada por 45 garis, com auxílio de quatro caminhões e uma retroescavadeira Foto: Cesar Lopes/PMPA Foto: Cesar Lopes/PMPA

Em um trajeto de 800 metros pela rua Frederico Mentz, na região do bairro Humaitá e Vila Farrapos, em Porto Alegre, foram recolhidas mais de seis toneladas de resíduos pelas equipes do DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana). O mutirão a gente vive, a gente cuida ocorreu na manhã deste sábado (15), com a participação do prefeito Sebastião Melo e equipes de diversas secretarias.

Realizada por 45 garis, a ação contou com o auxílio de quatro caminhões e uma retroescavadeira. Também houve ação educativa, com esclarecimentos sobre a correta separação de resíduos. O Departamento faz a limpeza rotineira dos focos de lixo existentes no trecho, retirando uma média de 20 toneladas de resíduos por semana do local.

Com vassoura e pá para auxiliar no mutirão, Melo alertou que uma cidade limpa é aquela que ninguém suja. “Cenário de sujeira triste aqui, mas continuo acreditando no trabalho conjunto com a sociedade. Somente podemos construir uma cidade melhor combatendo os focos de lixo e fazendo o descarte correto de resíduos”, defende.

O diretor-geral do DMLU, Paulo Marques, alertou para a postura de alguns moradores que fazem o descarte em dias quando não há coleta, aumentando os focos de lixo. “Pedimos a compreensão dos moradores para colocarem seu lixo no dia certo. O DMLU está presente diariamente nesta região. Precisamos da colaboração de todos para termos uma cidade mais limpa e agradável de se viver”, ponderou.

Morador da Vila Farrapos, Doly Freitas é vice-presidente da Associação dos Moradores da Tio Zeca e conhecido na região por combater os descartes irregulares e orientar os vizinhos da comunidade.

“Tem muita gente que vem aqui à noite e moradores que não observam o dia correto em que passa o caminhão do lixo. Sempre converso com o pessoal, oriento, e argumento que essa é uma questão de saúde”, destacou. Segundo ele, o serviço do DMLU está atendendo bem a região, mas cobrou da prefeitura mais ações de educação e conscientização.

Plantio

Ao final do trajeto, na rua Adelino Machado de Souza, o prefeito e equipe realizaram um Plantio Urbano Sustentável, ação do DMLU que, em parceria com a comunidade local, limpa os focos de lixos crônicos e coloca floreiras para conscientizar a população. Recentemente, um estudo realizado por técnicos do Departamento apontou que os pontos de descartes irregulares diminuíram de 423 (2019) para 319 (agosto de 2022).

A gente vive, a gente cuida é um movimento que convida a população a manter a cidade limpa e cuidar dos espaços públicos. Avanços importantes na zeladoria foram conquistados, mas ainda há muitos desafios para fazer de Porto Alegre uma cidade melhor para se viver. Coordenada pelo Gabinete de Comunicação Social da prefeitura, a iniciativa tem duração de 30 meses.

