Por Redação O Sul | 6 de novembro de 2022

O empate em 1 a 1 na última quarta-feira deixou a decisão aberta para este domingo. Foto: Max Peixoto/FGF O empate em 1 a 1 na última quarta-feira deixou a decisão aberta para este domingo. (Foto: Max Peixoto/FGF) Foto: Max Peixoto/FGF

A decisão do Campeonato Gaúcho Feminino de futebol será neste domingo (6), na Arena do Grêmio. Grêmio e Inter se enfrentam, às 13h45min, em duelo válido pelo segundo jogo da final. Na partida de ida, disputada no Beira-Rio na última quarta-feira (2), os dois clubes empataram em 1 a 1.

Dono das melhores oportunidades no primeiro duelo, o Tricolor abriu o placar com Lais, em cobrança de pênalti. As Gurias Coloradas não desistiram e, mesmo com uma jogadora a menos, buscaram a igualdade nos acréscimos, com Isabela, ampliando para 14 partidas o período de invencibilidade sobre o rival.

Agora, quem vencer o jogo da volta conquistará o Gauchão. Novo empate leva a decisão para as penalidades. O Inter busca o quarto título consecutivo, enquanto o Grêmio tenta retomar a hegemonia estadual após ter vencido pela última vez em 2018.

