Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2022

Em busca de mais reforços, o Grêmio pode fechar o negócio com o atacante Michael, ex-Flamengo, atualmente no Al-Hilal. O clube gaúcho já está acertado com o jogador, mas a contratação só pode ser confirmada após o clube saudita derrubar uma sanção aplicada pela Fifa.

O Al-Hilal está com uma punição denominada de “transfer ban” da Fifa. Com isso, o clube está impedido de fazer novas contratações por duas janelas de transferências. Uma dessas janelas, já foi cumprida pelo grupo.

O clube já fez uma comunicação para o Grêmio, que acionou a Fifa para tentar a liberação da punição. A expectativa das duas equipes é que essa liberação ocorra até o final de dezembro. Se a expectativa for confirmada, o atacante deve desembarcar em Porto Alegre.

Michael é conhecido do técnico Renato Portaluppi. Os dois trabalharam juntos, em 2021, no Flamengo. Na oportunidade, o atacante foi eleito craque do Brasileirão, com 14 gols marcados. O carinho entre ambos, foi determinante para o andamento da negociação.

