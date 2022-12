Inter Inter se reapresenta para a temporada de 2023

Por Lorenzo Rivero | 16 de dezembro de 2022

A solenidade contou com a presença de dirigentes, conselheiros, torcedores, comissão técnica e grupo de jogadores (Foto: Reprodução/Inter)

A temporada de 2023 oficialmente começou para o Inter. Nesta sexta-feira (16), o elenco colorado começou as atividades e com isso o presidente do clube, Alessandro Barcellos, o técnico Mano Menezes e executivo de futebol, William Thomas concederam entrevista coletiva, no estádio Beira-Rio.

Na entrevista, que durou cerca de 11 minutos, o presidente do clube destacou o desafio para a temporada de 2023. O principal objetivo é recolocar o Inter no caminho dos grandes títulos.

“O desafio é grande. A gente traz aqui no Internacional, a grandiosidade do Inter nos coloca o desafio de buscarmos títulos. Sabemos do empenho de todos vocês, da qualidade, no trabalho feito, sabemos da importância. Foi muito bem construída em 2022 e vai continuar em 2023”, disse Barcellos.

Ainda citando o tempo sem títulos do clube gaúcho, o mandatário diz entender que a torcida esteve junto no Brasileirão de 2022 e que conta com a parceira da torcida para ir em busca de objetivo maiores.

“Nossa torcida vem a muito tempo com sede de um título. Sabe que isso a cada ano se torna um desafio ainda melhor, mas tenho certeza que estamos preparados para conseguir esse desafio”, disse o presidente.

Mano Menezes

Após a sua chegada, o técnico Mano Menezes, mudou o estilo do Inter. De uma temporada para não cair, para a uma briga por título do Brasileirão 2022. Com isso, na entrevista, o treinador destacou o renascimento de uma expectativa maior do torcedor Colorado.

“Penso que o mais importante, é que foi possível sentir no torcedor colorado, o renascimento da expectativa e da esperança. Isso é furto da construção que conseguimos fazer aqui na temporada anterior”, disse o treinador.

Com a chegada de novos jogadores e a permanência de boa parte do elenco da temporada passada, o técnico destacou que cada jogador tem a capacidade de se doar e ajudar o Inter a alcançar o seus objetivos.

“Vamos nos preparar para atender essa expectativa. Vamos assumir essa responsabilidade perante ao torcedor, para estar preparado. Teremos um ano longo, com competições importantes. Todos os jogadores tem capacidade de dar a sua parcela de contribuição”, disse Mano Menezes.

