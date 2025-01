Esporte Grêmio e Santos disputam contratação de atacante sueco

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2025

Filho de brasileira, Niclas fala português e acompanha o futebol do Brasil. (Foto: Reprodução)

Grêmio e Santos travam um clássico interestadual nos bastidores para contratar o atacante sueco Niclas Eliasson, do AEK, da Grécia. O clube grego já tem em mãos as propostas dos dois times e nos próximos dias deve decidir se opta por alguma delas ou se rejeita ambas.

Niclas é um meia-atacante, que consegue fazer as funções de um meio-campista pelo lado direito e também de um ponta pelo mesmo lado. No AEK desde a temporada 2022/2023, ele acumula 90 jogos, 9 gols e 23 assistências.

Em um movimento criativo no mercado de transferências, tanto o Tricolor quanto o Peixe encontraram no atleta de 29 anos uma peça importante para suprir a carência ofensiva das equipes. O Grêmio, por sua vez, ofereceu ao clube grego um empréstimo de um ano, com custo de 500 mil euros (cerca de R$ 3.1 milhões), e obrigação de compra, caso as metas estipuladas em contrato sejam batidas.

Filho de brasileira, Niclas fala português e acompanha o futebol do Brasil. O atacante é um interesse antigo do Grêmio, que procurou o jogador nas últimas duas janelas de transferências.

Já o Alvinegro Praiano fez uma oferta de compra dos direitos econômicos de Niclas. A diretoria santista acenou com uma oferta de 3,5 milhões de euros, cerca de R$ 22 milhões, por 80% do passe do jogador, algo que dá a vantagem aos paulistas. O valor pela venda do atleta seria de cerca de 4 milhões de euros.

