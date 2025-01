Esporte Santos anuncia saída de Alexandre Gallo, ex-diretor de futebol do clube

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2025

Clube também anuncia mudanças na comissão técnica Foto: Raul Baretta/Santos FC Clube também anuncia mudanças na comissão técnica. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC) Foto: Raul Baretta/Santos FC

Nesta sexta-feira (3), o Santos comunicou a saída do diretor de futebol, Alexandre Gallo. Seu substituto ainda não foi anunciado. O clube também informa mudanças na comissão técnica, com as saídas do auxiliar técnico Marcelo Fernandes, do preparador físico Carlito e do preparador de goleiro Arzul. Gallo foi treinador do Inter em 2007.

Agora, o clube paulista busca substituir as funções rapidamente, pois já ter iniciado o período de pré-temporada. Além de Pedro Caixinha, novo treinador, o Santos ainda não anunciou nenhuma contratação para a temporada.

A equipe iniciou a pré-temporada antes de seu rivais do estado e cancelou sua participação no FC Series, torneio que ocorrerá na Flórida antes do início dos campeonatos estaduais.

