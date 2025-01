Política Lula viaja 158 vezes em dois anos, privilegia Sudeste e deixa Tocantins, Acre e Rondônia de fora

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2025

Presidente prometeu viajar aos Estados do País e "discutir os problemas do Brasil" durante o ano de 2024. Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva termina a metade de seu terceiro mandato à frente do Executivo federal tendo realizado 158 viagens oficiais pelas cidades do Brasil, mas sem visitar todos os Estados da Federação. Nos dois primeiros anos da gestão federal, Lula priorizou viagens ao Sudeste, com 72 idas à região. Rondônia, Tocantins e Acre, todos na Região Norte, ficaram fora da agenda do petista até agora.

Levantamento feito pelo jornal O Estado de S. Paulo mostra que o Sudeste é seguido pelo Nordeste no ranking de regiões mais visitadas pelo presidente, com 44 visitas. Depois vêm Sul (19), Norte (16) e Centro-Oeste (7).

Lula prometeu viajar aos Estados do País e “discutir os problemas do Brasil” durante o ano de 2024. O compromisso se deu após o chefe do Executivo ter focado 2023 em viagens internacionais. Em 2024, ainda, somou-se o fato de haver eleições municipais. Com as viagens, além de levar a imagem do governo federal para as diversas regiões, o presidente buscava recuperar a força de seu partido, o PT, no pleito de prefeitos.

O jornal O Estado de S. Paulo contou os compromissos oficiais registrados na agenda da Presidência da República. Foram contabilizadas cidades visitadas de fora do Distrito Federal – onde é a sede do Executivo e, portanto, onde Lula reside. O levantamento computou os compromissos oficiais nos municípios em dias diferentes. Por exemplo, se Lula teve agendas em dois dias consecutivos na mesma cidade, o município foi contabilizado duas vezes. Já se o petista teve mais de uma agenda no mesmo município em um único dia, a cidade foi contabilizada apenas uma vez.

Entre 2023 e 2024, Lula teve 158 agendas oficiais em cidades fora do Distrito Federal – 50 em 2023 e 108 no ano passado. São Paulo foi o Estado que o chefe do Executivo mais teve agendas oficiais até a metade de seu terceiro mandato. Segundo registros da agenda da Presidência da República, Lula teve 34 compromissos oficiais no Estado. O Rio de Janeiro aparece em segundo lugar, com 28 agendas.

O Rio Grande do Sul aparece logo depois, com 11 viagens oficiais, empatado com Bahia. O destaque para o Estado gaúcho, porém, se deu em parte por causa das enchentes no início do ano passado. Em 2023, Lula foi à região apenas duas vezes. Já em 2024, o petista teve nove compromissos oficiais, a maioria focados nos primeiros meses do ano. Nessa época, o presidente fez sobrevoos a regiões alagadas e participou de reuniões para medidas do governo federal no Estado.

Ceará e Pernambuco aparecem em seguida como os mais visitados. Os dois Estados e Bahia pertencem ao Nordeste, região onde Lula é politicamente mais forte. Duas das três capitais dos Estados, Fortaleza e Recife, elegeram os candidatos apoiados pelo governo Lula na eleição de 2024. Em Recife, foi reeleito o prefeito João Campos (PSB), já na primeira etapa do pleito. Já Fortaleza foi a única capital que o PT conseguiu vencer, com Evandro Leitão (PT).

Os únicos três Estados em que Lula não teve agendas públicas são do Norte: Rondônia, Tocantins e Acre. Durante o ano, foram cogitadas idas do petista aos locais, mas não se concretizaram. Interlocutores justificam que essa ausência se dá, em parte, à falta de oportunidades de compromissos de grande destaque no Estado, como a inauguração de obras.

Do Norte, o Estado que mais recebeu visitas foi o Pará. Sua capital, Belém, será a sede da 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP30. O evento está programado para ocorrer entre 10 e 21 de novembro de 2025. Lula teve sete compromissos oficiais no Pará – quatro em 2023 e três em 2024.

(Estadão Conteúdo)

Lula viaja 158 vezes em dois anos, privilegia Sudeste e deixa Tocantins, Acre e Rondônia de fora

