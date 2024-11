Grêmio Grêmio empata com o Inter em 1 a 1 e é campeão do Gauchão Feminino pela terceira vez

Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2024

No jogo de ida, o Tricolor já havia vencido por 2 a 0. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Na tarde desse sábado (23), o Grêmio empatou em 1 a 1 com o Inter, conquistando o Gauchão Feminino pela terceira vez. A partida, que teve como palco a Arena, contou com a presença de 6 mil torcedores. Belén Aquino abriu o placar para o Colorado ainda no primeiro tempo e Dayana Rodriguez igualou para as donas da casa na etapa complementar.

O primeiro jogo havia vencido pelas Gurias Gremistas por 2 a 0 no Beira-Rio.

Jogo

A final do Gauchão Feminino começou com as duas equipes partindo em busca do gol. Com dois minutos de jogo, Shasha tabelou com Pri Back, que tocou para Cássia finalizar da entrada da área por sobre a meta. Buscando os lados do campo, as adversárias tentavam com jogadas aéreas, mas a defesa gremista estava atenta e afastava o perigo.

As Gurias Gremistas seguiam em busca do gol e trocavam passes para encontrar os espaços na defesa adversária, que parava as tramas ofensivas com faltas.

Sem conseguir reverter as chegadas em lances de perigo, as Gurias Gremistas passaram a ser pressionadas. Aos 41 minutos, Belén Aquino cobrou falta e abriu o placar. Ainda no primeiro tempo, Dayana Rodriguez cobrou falta para área e a bola passou por todo mundo na pequena área.

Para o segundo tempo, a técnica Thaissan Passos realizou as duas primeiras mudanças na equipe. Entraram Bia Santos e Gisele nos lugares de Pri Back e Shashá. Com a bola rolando, as Gurias Gremistas levaram perigo no segundo minuto da etapa final. Raissa Bahia alçou bola na área e Cássia não conseguiu finalizar a jogada com mais perigo e a bola foi pela linha de fundo.

A resposta das adversárias foi aos 11 minutos. Em jogada pela esquerda, Belén Aquino finalizou pela linha de fundo. Aos 13 minutos, mais uma troca. Giovaninha deu lugar à zagueira Brito, que, dois minutos após entrar, teve boa oportunidade. Após a cobrança de falta, a bola ficou viva na pequena área, Brito finalizou e a goleira Tainá fez a defesa à queima-roupa.

A melhor oportunidade gremista veio aos 25 minutos. Jéssica Peña cobrou falta, e a goleira Tainá defendeu parcialmente, deixando a bola escapar por baixo dos braços. Quando a bola terminaria de cruzar a linha do gol, a arqueira conseguiu segurar e impediu o gol do Grêmio.

Com o Grêmio chegando com mais perigo, aos 28 minutos o empate finalmente saiu. No erro defensivo, Dayana Rodriguez ficou com a bola e lançou para Cássia, que acertou a trave. No rebote, a camisa 28 finalizou e a zagueira tirou. A bola ficou novamente com Cássia, que cruzou milimetricamente para Dayana Rodriguez, que balançou a rede de cabeça.

Aos 37 minutos, a técnica do time da casa, Thaissan Passos, realizou mais uma mudança na equipe. Entrou Raquel Fernandes no lugar de Jéssica Peña. Com o empate garantindo o título, as Gurias Gremistas cadenciavam o jogo e buscavam sair no contra-ataque.

A última troca gremista foi nos acréscimos, aos 50 minutos. A camisa 10 das Gurias Gremistas, Rafa Levis, entrou no lugar de Raissa Bahia. Na primeira oportunidade após entrar, Rafa Levis recebeu na frente da área e chutou forte. Tainá quase se atrapalhou, mas conseguiu impedir o segundo gol do Tricolor.

Ficha técnica

— Grêmio: Lorena; Dani Barão, Mónica Ramos, Tayla e Raíssa Bahia (Rafa Levis); Jessica Peña (Raquel Fernandes), Dayana Rodríguez, Shashá (Gisele) e Giovaninha (Brito); Pri Back (Bia Santos) e Cássia. Técnica: Thaissan Passos.

— Inter: Tainá, Ketlin (Chú Santos), Bruna Benites, Isa Haas e Katrine; Capelinha, Marzia (Letícia Monteiro), Gabi Morais (Pati Llanos), e Tamara (Gabi Inácio); Belén Aquino e Julieta. Técnico: Jorge Barcellos.

