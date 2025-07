Grêmio Grêmio encara o Vasco em duelo marcado por semelhanças e pressão no Brasileirão

O Grêmio venceu o último confronto contra o Vasco da Gama e agora busca repetir o feito em São Januário Foto: Liamara Polli/Grêmio

O Grêmio volta a campo neste sábado (19), às 17h30min, para enfrentar o Vasco da Gama em São Januário, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O confronto revive lembranças da última temporada, marcada por equilíbrio e resultados decisivos entre as equipes.

Na temporada passada, o Vasco venceu o Grêmio no primeiro turno por 2 a 1 no Rio de Janeiro, com gols de Mateus Carvalho e David. O zagueiro Gustavo Martins descontou para o Tricolor.

No duelo seguinte, já na Arena (em partida disputada na Arena Condá, devido à logística), o Grêmio reagiu: sob forte chuva, venceu por 1 a 0 com gol de Soteldo — resultado que foi crucial para o time deixar a zona de rebaixamento após onze rodadas, na época sob comando de Renato Portaluppi.

Ambas as equipes chegam pressionadas. Vasco e Grêmio trocaram de treinadores ao longo da temporada e enfrentaram quedas de desempenho nas competições nacionais e continentais.

O tricolor gaúcho sofreu duas derrotas consecutivas: 4 a 1 para o Cruzeiro no Mineirão, pelo Brasileirão, e 2 a 0 para o Alianza Lima no Peru, pela Sul-Americana. O cruzmaltino também amargou tropeços: perdeu por 2 a 0 para o Botafogo, em Brasília, e foi goleado por 4 a 0 pelo Independiente del Valle, no Equador.

Apesar das derrotas em sequência, o Grêmio conseguiu marcar um gol nesse período — algo que o Vasco ainda não conseguiu. Ambas as equipes somaram seis gols sofridos em dois jogos, sinal claro dos ajustes necessários em seus sistemas defensivos.

Outro ponto de equilíbrio está na classificação: o Grêmio aparece três posições acima do Vasco, mas a distância é de apenas três pontos. Uma vitória simples da equipe carioca neste sábado pode igualar a pontuação e acirrar ainda mais a disputa por posições no meio da tabela.

Com campanhas irregulares e cobranças vindas das torcidas, o duelo em São Januário promete ser intenso. A busca por recuperação e alívio na tabela fará com que ambos os times entrem em campo com postura de urgência — e qualquer erro pode custar caro.

