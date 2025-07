Inter Inter empata em 1 a 1 o Gre-Nal e conquista o Gauchão Sub-20

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2025

Agora, com o título conquistado, o Inter busca forças para reagir no Brasileirão Sub-20 e escapar do rebaixamento Foto: Rafaela Frison/Internacional Agora, com o título conquistado, o Inter busca forças para reagir no Brasileirão Sub-20 e escapar do rebaixamento. (Foto: Rafaela Frison/Internacional) Foto: Rafaela Frison/Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na manhã deste sábado (19), o Inter Sub-20 confirmou o título do Gauchão da categoria ao empatar em 1 a 1 com o Grêmio, no jogo de volta da final, disputado no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada. Após vencer o primeiro confronto, o empate garantiu a conquista para o Colorado, que coroou sua campanha com uma atuação consistente diante do maior rival.

Com postura firme e mentalidade vencedora, a equipe comandada por João Miguel soube controlar os momentos decisivos do clássico. O Inter abriu o placar ainda no primeiro tempo com Kauan Alves, que aproveitou a oportunidade e balançou as redes no minuto 43 — resultado que aumentava a vantagem construída no jogo de ida.

Apesar da pressão gremista ao longo da segunda etapa e de ter sofrido o empate nos acréscimos, com gol de Jardiel, o colorado manteve o equilíbrio emocional e segurou o placar até o apito final, garantindo o título estadual Sub-20 diante da torcida presente em Alvorada.

A partida teve momentos de tensão, incluindo a expulsão de dois jogadores — Yan Henrique, do Inter, e Gabriel Mec, do Grêmio — após uma confusão na lateral do campo. Mesmo com o desfalque, os colorados mostraram solidez e maturidade para administrar a reta final do duelo.

O título é fruto de uma trajetória sólida da base colorada, que mostrou qualidade técnica, intensidade tática e poder de decisão ao longo da competição. Jogadores como Kauan Alves, Yago Noal e João Victor foram fundamentais não apenas pela performance na final, mas pela regularidade ao longo de toda a campanha.

Após a conquista estadual, o Inter volta suas atenções para a sequência do Campeonato Brasileiro Sub-20, com o objetivo de melhorar o desempenho e sair da zona de rebaixamento. O Colorado ocupa atualmente a 18ª colocação, com 15 pontos — dois a menos que o 17º colocado, o Grêmio, e cinco à frente do lanterna, Atlético-GO.

