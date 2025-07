Esporte Após as críticas da Seleção Brasileira Feminina, a Conmebol passou a permitir aquecimento no campo

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Pela primeira vez na Copa América, Seleção Feminina poderá aquecer no gramado contra o Paraguai Foto: Lívia Villas Boas/CBF Pela primeira vez na Copa América, Seleção Feminina poderá aquecer no gramado contra o Paraguai. (Fotos: Lívia Villas Boas/CBF) Foto: Lívia Villas Boas/CBF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após fortes críticas de atletas e membros da comissão técnica da Seleção Brasileira, a Conmebol decidiu autorizar o aquecimento das seleções participantes da Copa América Feminina no gramado. A mudança na logística da competição entrou em vigor na sexta-feira (18), após pressão pública de nomes como Marta, Ary Borges e o técnico Arthur Elias, que denunciaram a precariedade da estrutura oferecida no torneio, realizado no Equador.

Até então, as jogadoras eram obrigadas a aquecer fora do campo de jogo, em espaços limitados dentro dos vestiários. A justificativa da Conmebol era a preservação do gramado dos dois estádios utilizados na competição — Banco Guayaquil e Chillogalo. No entanto, a restrição foi amplamente criticada.

A vitória do Brasil sobre a Bolívia evidenciou o problema, com reclamações sobre o calor excessivo, a altitude e o pouco espaço físico para preparação antes dos jogos. Marta foi direta em sua crítica: “Não havia espaço suficiente para as duas equipes, mas ambas queriam se preparar. Não entendo o motivo de não podermos aquecer no campo. Isso ainda é pior para nós porque aqui é muito abafado e tem altitude.”

Revolta dos brasileiros

A meia Ary Borges também se manifestou: “O que a Conmebol está fazendo é ridículo. Precisamos nos unir no esporte, não competir umas contra as outras por estrutura.”

Já o treinador Arthur Elias foi ainda mais incisivo ao comparar a situação com torneios masculinos: “Até jogos de várzea são mais organizados do que isso. Na Copa América masculina houve uma estrutura enorme. Por que no feminino é assim? Dividir um espaço de 10 ou 15 metros quadrados para aquecer é inadmissível.”

Próxima partida

A Seleção Feminina folga nesta rodada e volta a jogar na terça-feira (22) contra o Paraguai, às 21 horas, no estádio Chillogalo, em Quito. A expectativa é de que, com a nova liberação, as atletas tenham condições mais adequadas para o aquecimento — fator básico para a preparação física e o desempenho técnico durante a competição.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/apos-as-criticas-da-selecao-brasileira-feminina-a-conmebol-passou-a-permitir-aquecimento-no-campo/

Após as críticas da Seleção Brasileira Feminina, a Conmebol passou a permitir aquecimento no campo

2025-07-19