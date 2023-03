Grêmio Grêmio encerra preparação para a segunda partida da semifinal do Gauchão

Por Redação O Sul | 24 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











As principais dúvidas estão no meio campo. Foto: Lucas Uebel/Grêmio As principais dúvidas estão no meio campo. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grêmio encerrou a preparação para a segunda partida da semifinal do Campeonato Gaúcho nesta sexta-feira (24). Como nos últimos dias, a atividade no CT Luiz Carvalho aconteceu com os portões fechados.

Renato Portaluppi possui desfalques para o duelo na Arena. O treinador fará algumas mudanças em relação ao time que perdeu por 2 a 1, diante do Ypiranga, em Erechim. Kannemann, suspenso, e Carballo e Villasanti, com as suas seleções de Uruguai e Paraguai, estão de fora da partida.

Além deles, o lateral-direito Fábio, e os meias Cristaldo e Pepê sofreram lesões e não têm condições de jogo. Para o confronto, João Pedro deve entrar como titular e Ferreira deve iniciar a partida no ataque.

A principal dúvida do time do Grêmio é no meio de campo. Thiago Santos pode aparecer na primeira função ou Lucas Silva também estar nesta posição. Thaciano pode estar no meio campo, modificando a posição de Bitello mais à frente.

A escalação do Grêmio deve ter: Adriel; João Pedro, Bruno Alves, Bruno Uvini e Reinaldo; Thiago Santos, Thaciano, Bitello, Vina e Ferreira; Suárez.

A partida acontece neste sábado (25), contra o Ypiranga, na Arena do Grêmio, às 16h30min valendo uma vaga na final do Campeonato Gaúcho. O Grêmio precisa vencer por dois gols de diferença para avançar para a final da competição.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-encerra-preparacao-para-a-segunda-partida-da-semifinal-do-gauchao/

Grêmio encerra preparação para a segunda partida da semifinal do Gauchão