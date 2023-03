Inter Inter faz o penúltimo treinamento antes da semifinal do Gauchão

Por Redação O Sul | 24 de março de 2023

O Inter ainda realiza o último treino na manhã de sábado Foto: Ricardo Duarte/Inter O Inter ainda realiza o último treino na manhã de sábado (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta sexta-feira (24), o Inter fez o penúltimo treinamento antes da decisão contra o Caxias. Novamente a atividade no CT Parque Gigante foi sem a presença dos jornalistas. O treino foi para definir a escalação e preparar a estratégia visando a classificação para a final do Gauchão.

O técnico do Inter, Mano Menezes, ainda segue com duas dúvidas. Matheus Dias e Gabriel Baralhas disputam a vaga de volante. No ataque, Wanderson e Pedro Henrique disputam por uma vaga na ponta esquerda para compor o ataque com o Luiz Adriano.

Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (23), Mano Menezes confirmou entre os titulares Thauan Lara, Carlos de Pena e Luiz Adriano. O uruguaio volta a time após começar no banco. O centroavante é a aposta do treinador para recuperar o padrão de atuações da temporada passada.

A provável escalação do Inter deve ter: Keiller; Bustos, Vitão, Mercado e Thauan Lara; Baralhas (Matheus Dias), Carlos de Pena, Mauricio, Alan Patrick e Wanderson (Pedro Henrique); Luiz Adriano.

O Colorado realiza o último treinamento na manhã de sábado (25). A partida contra o Caxias acontece no domingo (26), às 18h, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Como aconteceu empate em 1 a 1 no Centenário, o Inter precisa vencer para garantir vaga à final do Gauchão. Se empatar, a decisão vai para os pênaltis.

