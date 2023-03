Inter Aniversário de 114 anos do Inter tem jogadores e técnico como comandantes da festa

Por Redação O Sul | 24 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











O Inter comemorou o aniversário do clube com show de Alexandre Pires Foto: Ricardo Duarte/Inter O Inter comemorou o aniversário do clube com show de Alexandre Pires (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter fez a festa dos seus 114 anos e 54 anos do estádio Beira-Rio nesta quinta-feira (23). A festa contou com show de Alexandre Pires e participação dos jogadores e do técnico do Inter, Mano Menezes. Os atletas cantaram com os fãs, pisaram no palco e pediram apoio para a partida contra o Caxias, pela semifinal do Gauchão, neste domingo (26).

O artilheiro do Campeonato Gaúcho, Pedro Henrique, cantou junto com o cantor a música “Guardanapo”, música que tocou no vestiário em todos os jogos na temporada passada. O centroavante Alemão, tocou o instrumento bumbo no momento em que o hino era tocado. Alan Patrick, aproveitou para tocar pandeiro no palco e agitar as 8,5 mil pessoas que estavam presentes no Anfiteatro Beira-Rio.

Mano Menezes pegou o microfone para alegria dos torcedores. O treinador pediu para a torcida lotar o estádio no domingo para buscar uma vaga na final do Gauchão. Enquanto isso, o comandante colorado era abraçado e beijado pelo Saci, mascote do Inter.

Jogadores do passado colorado estiveram presentes no evento como, Rafael Sobis, Tinga, Valdomiro, Pinga, Fabiano, Maurício e Hiran. Além disso, as Gurias Coloradas também estiveram presentes na festa.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/aniversario-de-114-anos-do-inter-tem-jogadores-e-tecnico-como-comandantes-da-festa/

Aniversário de 114 anos do Inter tem jogadores e técnico como comandantes da festa