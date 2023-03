Grêmio “Quem quer dar cinco minutos de fama para alguém são vocês, eu não vou dar”, diz Renato Portaluppi

Por Redação O Sul | 24 de março de 2023

O treinador não deu nenhuma pista de quem irá atuar na equipe titular para o confronto Foto: Lucas Uebel/Grêmio O treinador não deu nenhuma pista de quem irá atuar na equipe titular para o confronto (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira (24), um dia antes da decisão das semifinais do Gauchão, contra o Ypiranga, na Arena. Além de ser perguntado sobre as questões do jogo, o comandante foi questionado sobre as declarações do presidente do Canarinho nas redes sociais.

Após a vitória diante do Grêmio, no jogo de ida, por 2 a 1, em Erechim, o mandatário do Ypiranga chamou a atenção no Twitter após fazer posts em tom de brincadeira e provocativas. O treinador gremista disse que não ia dar fama para o presidente do Ypiranga, Adilson Stankiewicz.

“Pode fazer outra pergunta. Sobre isso não vou comentar, me desculpa. Quem quer dar cinco minutos de fama para alguém são vocês, eu não vou dar”, declarou Renato.

Sobre o jogo

O treinador não deu nenhuma pista de quem irá atuar na equipe titular para o confronto. Mas, destacou a todo momento a qualidade do seu grupo e falou da importância da vitória neste sábado (25).

“Independente da montagem, é a postura, a entrega. Nosso grupo é bom, vamos ter sempre problema. Jogador tem que estar preparado, os problemas estão aí. Desde o início coloquei esse discurso. Meu grupo sempre esteve preparado, por isso não me causou surpresa. Podemos jogar um pouco diferente, mas estamos preparados, precisamos reverter”, falou o treinador.

Apesar de todas as mudanças que precisará fazer, Renato não vê problemas em ter um time modificado para uma decisão. O técnico acredita que a atitude e superação ajudarão o clube a chegar ao seu objetivo, a final do Gauchão.

“Nessa hora não tem desculpa, é superação, entrega de todos, cada um na sua característica. O mais importante é a atitude, é uma decisão”, falou o ídolo gremista.

