Esporte Grêmio enfrenta o Bahia em jogo decisivo pela luta contra o rebaixamento; acompanhe

Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2021

Duelo é válido pela 36ª rodada do Brasileirão. Foto: Wikipédia Duelo é válido pela 36ª rodada do Brasileirão. (Foto: Wikipédia) Foto: Wikipédia

O Grêmio enfrenta o Bahia em duelo decisivo que acontece na noite desta sexta-feira (26), às 19h, na Arena Fonte Nova. O duelo é válido pela 36ª rodada.

Os donos da casa, com um jogo a menos na competição, estão na 17ª colocação, com 37 pontos, há três do Atlético-GO, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Já o Grêmio chega para um jogo de vida ou morte, já que é o 18º com 36 pontos. Um vitória tricolor faz com que o Grêmio suba uma posição.

A última atividade antes do confronto ocorreu na tarde desta quinta-feira (25) com um trabalho de dois toques, em campo reduzido.

Ficha técnica

Grêmio: Gabriel Chapecó; Vanderson (Rafinha), Geromel, Kannemann e Cortez; Thiago Santos e Villasanti; Douglas Costa, Campaz e Ferreira; Borja. Técnico: Vagner Mancini.

Bahia: Danilo Fernandes; Nino Paraíba, Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Daniel e Patrick de Lucca; Raí, Mugni e Rossi; Gilberto. Técnico: Guto Ferreira.

Arbitragem: Bruno Arleu de Araujo (RJ), assistido por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Daniel Espirito Santo Parro (RJ). Árbitro de vídeo: Rodrigo Nunes de Sa (RJ).

Acompanhe pela Rádio Grenal 95.9 FM – www.radiogrenal.com.br

