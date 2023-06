Grêmio Grêmio enfrenta o Bahia pelas quartas de final da Copa do Brasil

6 de junho de 2023

Jogos estão marcados para as semanas de 5 e 12 de julho

O Grêmio já conhece o seu adversário nas quartas de final da Copa do Brasil. Se trata do Bahia. O sorteio aconteceu no início da tarde desta terça-feira (06). A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) confirmará logo mais a ordem dos mandos de campo e também datas e horários das partidas. Os jogos estão marcados para as semanas de 5 e 12 de julho.

O vencedor de Grêmio e Bahia enfrentará o vencedor do confronto entre Flamengo e Athletico-PR na semifinal da Copa do Brasil. No outro lado, Palmeiras e São Paulo se enfrentarão em um clássico estadual enquanto o Corinthians vai encarar o América-MG.

Em busca do hexacampeonato, o Grêmio já passou por Campinense, Ferroviário, ABC e Cruzeiro na atual edição da competição. Com as classificações, o clube gaúcho já acumulou uma premiação de R$ 12,8 milhões por parte da CBF.

