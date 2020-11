Futebol Grêmio enfrenta o Corinthians, no Itaquerão, pelo Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2020

Tricolor gaúcho busca zona de classificação à Libertadores Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Grêmio está em São Paulo para enfrentar o Corinthians neste domingo (22), às 20h30min, no Itaquerão. O jogo é válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola começa a rolar a partir das 20h30.

O time da casa, que na última rodada perdeu para o Atlético-MG, interrompeu o ciclo de invencibilidade na competição. Com 25 pontos, o time de Vagner Mancini está em 13° lugar, apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento.

Já os visitantes chega no Itaquerão com 11 jogos de invencibilidade na temporada, sendo oito vitórias em sequência. No Brasileirão, são quatro triunfos consecutivos. Este cenário coloca o Grêmio próximo da zona de classificação da Libertadores, com 33 pontos.

Equipe técnica

Corinthians – Cássio; Fagner, Marllon, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Xavier e Luan; Ramiro (Everaldo/Jonathan Cafú), Otero e Matheus Davó. Técnico: Vagner Mancini.

Grêmio – Vanderlei; Orejuela, Pedro Geromel, Kannemann e Cortez (Diogo Barbosa); Darlan e Matheus Henrique; Luiz Fernando, Jean Pyerre e Pepê; Diego Souza (Diego Churín). Técnico: Renato Portaluppi.

Arbitragem – Caio Max Augusto Vieira, auxiliado por Jean Márcio dos Santos e Vinícius Melo de Lima. VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (quarteto potiguar).

Acompanhe pela Rádio Grenal 95.9 FM – www.radiogrenal.com.br

