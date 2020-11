O time colorado chega em campo com 36 pontos, dois a menos do que o líder no campeonato Brasileiro, o Atlético-MG. Na quarta-feira, pela Copa do Brasil, a equipe venceu sua primeira partida sob o comando de Abel Braga. Fez 1 a 0 no tempo regulamentar, mas perdeu nos pênaltis para o América-MG. No Brasileirão, o time não vence há quatro jogos.