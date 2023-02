Grêmio Grêmio enfrenta o Esportivo pelo Gauchão nesta quarta-feira

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2023

A partida é válida pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho Foto: Reprodução A partida é válida pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Grêmio enfrenta o Esportivo nesta quarta-feira (1°), às 20h, no estádio Montanha dos Vinhedos, pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho. O Tricolor é o líder do Gauchão, com nove pontos, enquanto o time de Bento Gonçalves está em 11° lugar, com apenas um ponto.

O time de Renato Portaluppi segue sendo o único time com 100% de aproveitamento no campeonato. Após a Recopa Gaúcha, o Grêmio venceu o Caxias, Brasil de Pelotas e o São José. No momento, o Tricolor está isolado na ponta de cima da tabela.

Já o Esportivo está em um momento totalmente diferente. Após três rodadas, conseguiu apenas um empate e duas derrotas. O clube da Serra empatou contra o Aimoré e perdeu para o São José e Brasil de Pelotas. O clube está na zona de rebaixamento do Gauchão.

Provável escalação do Grêmio

Brenno; Fábio, Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Villasanti (Carballo), Pepê e Bitello; Galdino (Cristado) Ferreira e Luis Suárez.

Provável escalação do Esportivo

Rafael Copetti; Márcio Lima, Tairone, Jean Pablo e Roger Deniro; André Oliveira, Hippolito, Fabrício Lusa e Cris Magno; Germano e Flavio Torres.

Arbitragem

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden Assistente 1: Jose Eduardo Calza Assistente 2: Fabricio Lima Baseggio Quarto árbitro: Patrick Kaue Krauser Farias Acompanhe na Rádio Grenal Tweets by rdgrenal

