Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2023

O atacante teve quatro lesões na temporada de 2022 Foto: Lucas Uebel/Grêmio O atacante teve quatro lesões na temporada de 2022 (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O início da temporada está sendo boa para o atacante Ferreirinha. O camisa 10 do Grêmio participou das quatro partidas de 2023 até então. Em 2022, o ponta esquerda não conseguiu emplacar e sofreu três lesões durante a sequência do ano.

Apesar de não ter empolgado ainda com dribles, jogadas e gols, o atacante mostrou entrosamento com a estrela do time, Luis Suárez. Ferreira é o líder de assistências, sendo duas para o centroavante.

A última vez que o atacante havia feito quatro partidas consecutivas foi no fim do primeiro turno do Brasileirão da Série B. Na temporada passada, o camisa 10 fez apenas seis partidas seguidas.

