Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2024

Tricolor gaúcho venceu a partida de ida por 2 a 1. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O Grêmio terá sete desfalques para a partida decisiva contra o Fluminense, nesta terça-feira (20), às 19h, no Maracanã (RJ), pelas oitavas de final da Libertadores. Como venceu o jogo de ida por 2 a 1, o Tricolor joga por um empate para avançar no torneio da Conmebol.

Fora da lista de inscritos para esta etapa da competição, Rodrigo Caio, Edenilson e Rafael Cabral não viajaram com a equipe e permaneceram em Porto Alegre. Além do trio, o zagueiro Rodrigo Ely, expulso no jogo de ida, cumprirá suspensão automática e também é desfalque confirmado. Lesionados, Mayk, Du Queiroz e Milla não viajaram para o Rio de Janeiro.

Apesar das ausências, o Grêmio conta com o retorno de Walter Kannemann, que estava fora do primeiro jogo devido a um desconforto muscular. Ele está recuperado e reforça a equipe para o duelo contra o Fluminense.

Com Kannemann em campo nesta Libertadores, o Grêmio não foi derrotado. Foram quatro jogos, com três vitórias e um empate, contra o Estudiantes, no Couto Pereira. Nas duas únicas derrotas do time nesta edição do torneio, o zagueiro não estava em campo.

Ao lado do argentino, o técnico Renato Portaluppi deve escalar Jemerson, que, por coincidência, ainda não perdeu com a camisa do Tricolor. O zagueiro atuou cinco vezes pelo clube gaúcho, empatou três vezes e venceu nas outras duas.

2024-08-19