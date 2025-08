Grêmio Grêmio enfrenta o Fluminense neste sábado pelo Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 1 de agosto de 2025

Grêmio vem de um triunfo sobre o Fortaleza, em casa. (Foto: Lucas Uebel/Gremio FBPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Fluminense e Grêmio fazem um duelo de tricolores neste sábado, às 21h, no Maracanã, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois times ganharam seus jogos por 2 a 1 no meio de semana e tentam embalar na temporada, pois enfrentam a desconfiança de seus torcedores.

Com lesão muscular grau 2-b no bíceps femoral da coxa direita, Gustavo Martins fica de fora do jogo. Assim Camilo assume a lateral direita. O atacante Cristian Oliveira cumpre suspensão por acúmulo de cartões amarelos. Pavón deve herdar a vaga.

O técnico Mano Menezes sabe que não pode abrir mão da vitória por conta do momento do Brasileirão. “O Campeonato Brasileiro está muito equilibrado e estamos em condição de melhorar muito a nossa posição se conseguirmos mais uma vitória. São as vitórias que trazem tranquilidade para trabalharmos bem”, disse ele.

Já o Fluminense venceu o Inter pela rodada de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, encerrando uma sequência de cinco jogos sem um resultado positivo. Mas, no Brasileirão, vem de quatro derrotas seguidas, sendo a mais recente para o São Paulo, por 3 a 1, fora de casa.

O técnico Renato Portaluppi deve fazer mudanças na equipe novamente. Bernal e Freytes, suspensos, estão fora, assim como os lesionados Otávio e Ignácio. Soteldo e Serna, substituídos no meio de semana contra o Inter, são dúvidas, assim como os laterais-esquerdos Fuentes e Renê.

O Fluminense ocupa a 12º colocação, com 20 pontos em 15 jogos, enquanto o Grêmio está em 14º, também com 20, mas uma vitória a menos.

2025-08-01