Futebol Grêmio enfrenta o Guarani pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B; acompanhe

Por Redação O Sul | 5 de agosto de 2022

Disputa acontece no no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinhas (SP). (Foto: Reprodução)

O Grêmio enfrenta na noite desta sexta-feira (5), o Guarani, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, São Paulo.

O Tricolor gaúcho busca manter a invencibilidade na competição, que já soma 14 jogos. Se vencer, com os três pontos diante do time paulista, se consolida ainda mais no G-4 do Campeonato Brasileiro.

A partida é válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro e a bola começa a rolar a partir das 21h30.

Ficha técnica

Grêmio: Brenno; Rodrigo Ferreira, Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Villasanti e Lucas Leiva; Biel, Campaz e Guilherme; Diego Souza. Técnico: Roger Machado.

Guarani: Kozlinski; Diogo Mateus, João Victor, Derlan e Jamerson Bahia; Leandro Vilela, Madison e Eduardo Person; Bruno José, Nicolas Careca e Yago. Técnico: Mozart Santos.

Arbitragem: Savio Pereira Sampaio, auxiliado por Lucas Modesto e José Reinaldo Nascimento Júnior (trio do DF). VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ).

