Esporte No Ceará, Inter enfrenta o Fortaleza neste domingo pela 21ª rodada do Brasileirão

Por Redação O Sul | 6 de agosto de 2022

Mano Menezes teve apenas um dia de treino para preparar a equipe para o duelo. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

A equipe do Internacional não teve descanso e já está pronto para mais um desafio. Depois de empatar em zero a zero com o Melgar no jogo de ida das quartas de final da Conmebol Sul-Americana na quinta (4), os atletas têm um novo duelo neste domingo (7). O Colorado está no Ceará para enfrentar o Fortaleza, e entra em campo às 18h, na Arena Castelão, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O treinador Mano Menezes teve apenas um dia de treino para preparar a equipe para o embate.

Na tarde de sábado (6), no CT do Ceará, o técnico comandou o único trabalho antes da partida. Com o reforço de Weverton na delegação, o grupo está praticamente completo no Nordeste. Apenas Rodrigo Moledo, lesionado, e Mikael, com atividades físicas, ficaram em Porto Alegre.

Após a longa viagem de Lima (Peru) para Fortaleza, a equipe realizou exercícios mais leves neste sábado. Mano orientou um trabalho tático para quem iniciará o jogo contra o time da casa, ajustando detalhes de posicionamento e movimentação da equipe. O restante do grupo fez um treinamento técnico em campo reduzido.

Com 33 pontos somados depois da vitória de 3 a 0 sobre o Atlético-MG, o Inter começa a rodada na sexta posição do Brasileirão. Já o Fortaleza tem 18 pontos e ocupa a 18ª colocação.

Igor Gomes

O Sport Club Internacional concluiu as negociações para anunciar a contratação do zagueiro Igor Gomes. O atleta assina contrato definitivo até 31 de dezembro de 2023.

O atleta destacou-se no Volta Redonda em 2019, aos 18 anos. Com a equipe carioca, Igor chegou às quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Logo após a competição, transferiu-se ao Coimbra, de Minas Gerais, onde atuou no Campeonato Mineiro Sub-20.

O brasileiro também integrou as categorias de base do Barcelona em 2020 e, no ano passado, foi chamado para treinar com o time principal na pré-temporada.

