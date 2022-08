Futebol Resultados do fim de semana deixam o Grêmio em terceiro lugar na tabela da Série B

Por Redação O Sul | 6 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Tricolor gaúcho emprestou dois atletas ao futebol norte-americano. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Depois de chegar à vice-liderança provisória da Série B do Campeonato Brasileiro com uma vitória de 2 a 1 sobre o Guarani-SP na sexta-feira (5), o Grêmio caiu para o terceiro lugar devido à combinação de resultados da 22ª rodada. A boa notícia é que nas próximas duas o Tricolor gaúcho tem garantida sua permanência no G-4, o grupo de acesso à Primeira Divisão.

No topo da tabela está o Cruzeiro-MG, com 49 pontos. Depois aparece o Bahia, com os mesmos 40 pontos do time gaúcho mas em vantagens nos critérios qualificados – a equipe de Salvador venceu neste sábado (6) o CSA de Alagoas. Em quarto está o Vasco-RJ, com 39 e que empatou sem gols com a Chapecoense.

A situação da equipe sob o comando de Roger Machado é relativamente confortável por dois motivos. O primeiro é que não há jogos do torneio neste domingo (7), o que significa a manutenção da classificação atual. Já a outra razão se deve ao fato de que o Londrina-PR, quinto colocado, soma 33 pontos.

Ou seja: mesmo que o Grêmio perca seus dois próximos duelos não poderá ser alcançado matematicamente pela equipe paranaense. É óbvio que o Tricolor não trabalha com esse cenário, até porque o próximo confronto, contra o Operário-MT nesta terça-feira (9), será na Arena. Depois, será a vez de encarar o CRB em Alagoas, sábado que vem.

De saída

Para a sequência da competição, o elenco tricolor não terá dois nomes: o zagueiro Rodrigues, 24 anos, e o atacante Elias, de 20. Ambos foram cedidos por empréstimo a equipes que disputam a a liga de futebol dos Estados Unidos, conhecida pela sigla MLS (Major League Soccer).

O destino profissional de Rodrigues é o San Jose Earthquakes (Califórnia), mediante contrato até dezembro de 2023. Já Elias vestirá do New York Red Bulls nesta e na próxima temporada. Os valores das duas transações não foram divulgados.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol